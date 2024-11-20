Kaybolan Belaruslu Dağcı Kardeşler 4 Günlük Aramanın Ardından Bulundu

Niğde'nin Çamardı ilçesindeki Aladağlar'da kaybolan ve 4 günlük arama çalışmasının ardından Kayseri'de bulunan Belaruslu dağcı kardeşler kontrol amaçlı tedavi altına alındı.

16 Kasım'da Aladağlar'daki Sokullupınar'dan Kızılkaya zirvesine tırmanışa geçtikten sonra kendilerinden haber alınamayan Valentino ve Mariao İvankova'ya ulaşmak için havadan ve karadan arama çalışması başlatılmıştı. AFAD koordinesinde Jandarma Arama Kurtarma (JAK), UMKE, Anda, Turkuaz ve İHH ekipleri ile birlikte Ankara'dan kalkan insanlı keşif uçağı da kayıp kız kardeşler için bölgede havadan tarama çalışması yaptı.

Ekiplerin aramaları sonucunda kız kardeşler kaybolmalarının 4. gününde Aladağlar'ın devamı olan ve Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde bulunan Ulupınar Mahallesi Hacer Ormanları Taşev mevkiinde bulundu. İki kardeşin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Ambulansla Yahyalı İlçe Devlet Hastanesine kaldırılan kardeşlerin tedbir amaçlı tedavi altına alındığı öğrenildi. - KAYSERİ