Kastamonu'nun yaylalarına dolu yağdı Kastamonu'nun Araç ilçesinde Susuz Yaylası'na dolu yağdı. Kastamonu'nun Araç ilçesinde Susuz Yaylası'na dolu yağdı. Dolu yağışı sonrası yayla beyaza büründü. Edinilen bilgiye göre, Araç ilçesine bağlı Susuz Yaylası'nda akşamüzeri dolu yağışı etkili oldu. Yaylada etkili olan dolu yağışı sonrasında etraf beyaza büründü. Yollar ve yerleşim yerlerinin beyaza büründüğü Susuz Yaylası'nda vatandaşlar panik de yaptı. - KASTAMONU İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Kastamonu'nun yaylalarına dolu yağdı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.