Kastamonu'da Yangın Kontrol Altına Alındı

Kastamonu'da il merkezinde bir iş yerinde çıkan yangında, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın, Kastamonu'da merkez ilçeye bağlı Kuzeykent Mahallesi Kuzeykent İş Merkezi içerisinde bulunan araç tamir ve lastik bakım atölyesinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, bölgede devriye gezen bekçiler, yangını fark etmeleri üzerine ihbarda bulundu. İhbarla birlikte yangın yerine Kastamonu itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın, büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında iş yerinde bulanan malzemeler kullanılamaz hale gelirken iş yerinde de maddi hasar oluştu. Yangın sonrası polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu. - KASTAMONU