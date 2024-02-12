Kastamonu'da Kastamonuspor-Iğdır Futbol Kulübü maçı öncesinde siber suçlarla ilgili bilgilendirme yapıldı

Kastamonu'da polis ekipleri tarafından Kastamonuspor- Iğdır Futbol Kulübü karşılaşması öncesinde stada gelen 5 bin kişiye siber suçlarla ilgili bilgilendirme yapıldı.

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü SİBERAY ekipleri tarafından, dün GMG Kastamonu Spor ile Igdır Futbol Kulübü arasında Gazi Stadı'nda oynanan maç öncesinde stada gelen 5 bin kişiye bilgilendirmelerde bulunuldu.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri stadyum girişi ve çevresine bilgilendirme afişleri asıp, el ilanları dağıtttı, stadyum içerisinde anonslar yaparak vatandaşlara önemli bilgiler verdi. "Güvenli ve bilinçli internet kullanımı, dijital okuryazarlık ve siber güvenlik önlemleri, güncel siber risk ve tehditler" konularında vatandaşlara bilgiler veren ekipler, yasadışı bahisle ilgili de uyarılarda bulundu. - KASTAMONU