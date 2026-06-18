Kastamonu'da kaçakçılık operasyonu

Kastamonu'da polis ekiplerince gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonunda 7 adet gümrük kaçağı cep telefonu, şarj aleti ve parfüm ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, il merkezinde bulunan 2 iş yerinde arama yapıldı. Aramalarda 7 adet gümrük kaçağı cep telefonu, 8 adet gümrük kaçağı şarj aleti ile 30 adet gümrük kaçağı parfüm ele geçirilirken, olayla ilgili 3 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı