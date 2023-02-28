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Kastamonu'da çok sayıda tarihi eser ele geçirildi

3. Sayfa Haberleri

Kastamonu'da çok sayıda tarihi eser ele geçirildi

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde çok sayıda tarihi eser ele geçirildi.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde çok sayıda tarihi eser ele geçirildi. Operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince şüphe üzerine yürütülen çalışmalarda tespiti yapılan bir ikamete operasyon düzenlendi. Operasyonda ikamete ait müştemilat ve bir araçta yapılan aramalarda 21 parça çeşitli boyutlarda tarihi eser olduğu değerlendirilen madeni para, 3 parça çeşitli boyutlarda tarihi eser olduğu değerlendirilen sikke, 1 adet kırıcı-delici matkap, 1 adet jeneratör, 1 adet sarma aparatlı elektrik kablosu, kazma, kürek, el feneri, çizme ve çeşitli ebatlarda kırıcı-delici matkap ucu ele geçirildi. Olayla ilgili olduğu düşünülen 5 şüpheli şahıs hakkında adli işlemler başlatıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Kastamonu Hisarcık Taşköprü 3. Sayfa Haberler

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