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Kastamonu'da Avlanabilir Boydan Küçük Lüfer Yakalandı, 4 Kişiye 66 Bin Lira Ceza

Kastamonu'da Avlanabilir Boydan Küçük Lüfer Yakalandı, 4 Kişiye 66 Bin Lira Ceza
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Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yapılan denetimde avlanabilir boydan küçük 30 kasa lüfer balığı ele geçirildi. 4 balıkçıya toplam 66 bin 108 lira ceza kesildi.

Avlanabilir boyuttan küçük kasalarca lüfer balığı yakalandı: 4 kişiye 66 bin 108 lira ceza kesildi

KASTAMONU - Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından balıkçı barınağındaki bir teknede yapılan kontrolde kasalar dolusu, avlanabilir asgari boy sınırından küçük lüfer balığı ele geçirildi. Ekipler tarafından 4 kişiye 66 bin 108 lira idari para cezası uygulandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı İnebolu TCSG 96 Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekipleri, İnebolu ilçesine bağlı Evrenye köyünde bulunan balıkçı barınağında denetimde bulundu. Denetim sırasında, bir balıkçı teknesinde avlanabilir asgari boy sınırından küçük 30 kasa lüfer (çinekop) cinsi balık ele geçirdi. Ekipler, balıklara el koyarak İnebolu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne teslim etti.

Ekipler tarafından, Su Ürünleri Yönetmeliği çerçevesinde avlanabilir asgari boy altında su ürünleri istihsali yapmaktan balıkçı teknesinde bulunan L.P.'ye 8 bin 918 TL, Ş.C.'ye 8 bin 918 TL, E.U.'ya 8 bin 918 TL ve K.K.'ya 39 bin 354 TL olmak üzere toplamda 66 bin 108 TL idari para cezası uygulandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMED KÖMEÇOĞLU - 3.Sayfa

Sahil Güvenlik Balıkçılık Denizcilik Kastamonu 3-sayfa Ekonomi İnebolu Tarım Çevre Hukuk

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