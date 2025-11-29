Haberler

Kastamonu Açıklarında Hasar Gören 'Virat' Gemisi İçin Çeki Operasyonu Başlatıldı

Kastamonu Açıklarında Hasar Gören 'Virat' Gemisi İçin Çeki Operasyonu Başlatıldı
Güncelleme:
Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesi açıklarında saldırıya uğrayan 'Virat' isimli petrol gemisinin Türkeli Demir Sahası'na çekilmesi için çalışmalar sürüyor. Geminin hasar durumu ve tahliye süreci hakkında bilgi verildi.

Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesinden yaklaşık 35 deniz mili açıkta isabet alan ve gövdesinde hasar bulunan "Virat" isimli gemiyi Türkeli Demir Sahası'na çekmek için çalışma başlatıldı.

Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesi açıklarında dün akşam saatlerindeyken isabet alan "Virat" ismli petrol gemisine sabah saatlerinde de insansız deniz araçlarıyla saldırılmıştı. Yabancı menşeli gemide bulunan personeller tahliye talebini reddetmişti.

Denizcilik Genel Müdürlüğünden yapılan son açıklamada, gövdesinde su üstünde hasar bulunan geminin Türkeli Demir Sahası'na çekilmesi için çalışma başlatıldığı duyuruldu. Açıklamada, "Virat gemisine ilişkin son durum: Gövdesinde su üstünde hasar bulunan geminin çeki operasyonu bugün saat 17.5'te başlamış olup gemi Türkeli'ye, tahmini 1 Aralık 2025 tarihinde saat 13.00'te varacaktır. Süreç takip edilmektedir" denildi. - KASTAMONU

