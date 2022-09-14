Kasımpaşa'da ilginç hırsızlık: Kadın hırsızlar eczaneden böyle ilaç çaldı Bir çocukla birlikte eczaneye müşteri gibi giren iki kadın hırsızdan biri, tezgahtaki ilacı çaldı İlacı kafasından çıkardığı örtünün içine gizleyen hırsız kadın ve yanındaki suç ortağının alışverişinin ardından...

Kasımpaşa'da ilginç hırsızlık: Kadın hırsızlar eczaneden böyle ilaç çaldı

Bir çocukla birlikte eczaneye müşteri gibi giren iki kadın hırsızdan biri, tezgahtaki ilacı çaldı

İlacı kafasından çıkardığı örtünün içine gizleyen hırsız kadın ve yanındaki suç ortağının alışverişinin ardından kayıplara karıştı

İSTANBUL - Kasımpaşa'da bir çocukla birlikte nöbetçi eczaneye giren hırsız iki kadından biri tezgahtaki ilacı çaldı. Çaldığı ilacı başından çıkarttığı örtünün altına gizleyen kadın hırsız ve suç ortağının alışverişinin ardından oradan ayrıldı. Şüpheli kadınlar kayıplara karışırken, hırsızlık anı ise kameraya yansıdı.

Olay, 8 Eylül Pazartesi günü Kasımpaşa Kızılay Meydanı'ndaki bir nöbetçi bir eczanede gerçekleşti. İki şüpheli kadın yanlarında bir çocukla birlikte müşteri gibi eczaneye girdi. İki kadından biri alışveriş yaparak görevliyi oyalamaya çalışırken, diğer kadın ise ters tarafa doğru yöneldi. Yanlarında bulunan çocuğun da sağ sola hızlıca hareket etmesiyle birlikte içerde bunan çalışanın dikkatinin dağıldığını hisseden şüpheli kadın, başındaki örtüyü çıkararak önündeki ilaçlardan birini çaldı. Kadın başından çıkardığı örtünün içine ilacı sakladı. Bir çalışanın içeri girmesiyle panikleyen şüpheli, telefonunu çıkartarak dikkatleri üzerine çekmemeye çalıştı. Alışveriş yapan diğer kadın ise arkadaşının paniklediğini fark ettikten sonra alışverişini bitirerek onunla birlikte dışarı çıktı. Dışarı çıktıktan sonra ise hızlı adımlarla olay yerinden uzaklaştı. Polis ekipleri bu hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

Hırsızlık anı ise kameraya yansıdı

Bir süre sonra ilaçlardan birinin eksik olduğunu fark eden işyeri sahibi ve çalışanları güvenlik kamerasını izledi. Böylece iki kadının ilacı çaldığı görüldü. Görüntülerde iki kadından birinin hızlıca tezgahtaki ilacı aldığı, ilacı başından çıkarttığı örtünün altına sakladığı görülüyor.

"Başörtüsüyle ilacı gizledi"

Olay anında orada bulunan eczacı "Adnan Dağ" ise o gün nöbetçi olduklarını anlatarak, "O gün biz nöbetçiydik. Yoğunluk tam da hafiflemişti. İki bayan bir de çocuk içeri girdi. Bayanlardan bir tanesi baya pahalı ürünlerden almaya çalışıyordu. Alışveriş yapıyordu. Biz onunla ilgilenirken yanında bulunan kapalı bayan arkadaş vitamin şurubunu alarak aşağı doğru indirdi ve ardından başörtüsüyle aldığı ilacı gizledi. Tabi o anda da burada çalışan diğer arkadaşımız içeri girince o tedirgin oldu. Onu fark ettiğini sandı ve telefonuyla oynamaya başladı. Ardından çocukla beraber kapının önünden dışarı çıktılar. Birlikte geldikleri diğer kadın da alışverişini yapıp parasını ödedi. Ucuz bir şeyler aldı. Ardından birlikte uzaklaştılar. Şu anda bayan arkadaşlar geliyor. İki kişiler ve özellikle şu kapalı olan bayana dikkat ediyoruz. Diğer bayan alışveriş yapıyor. Birkaç şey istiyor, çokta pahalı olmayan. Biz tabi onunla ilgileniyoruz. O sırada çocukta sağ sola saldırıp dikkat çekiyor. Bu sırada kadın oradan hemen bir ilaç kutusunu alıyor. Biz onu fark etmiyoruz o sırada" dedi.

"Birlikte bir çeteler"

Hırsızlığı gerçekleştiren kadınların bir çete olabileceklerini dile getiren Adnan Dağ, "Aldığı ilacı hemen eşarbının içine koyuyor. Ardından bir şeyle oyalanıyor gibi gözükmek için telefonunu çıkarıyor. Diğer kadında fark ediyor onun ilacı aldığını. Birlikte bir çeteler çünkü. Ondan sonra bizim diğer arkadaş gelecek. Onu görünce birden tedirgin oluyor. Ardından yavaş yavaş telefonla oynayarak dışarı çıkıyor. Diğer bayan da alışverişini bitirdikten sonra hiç arkalarına bakmadan uzaklaşıyorlar. Bu ilaçları muhtemelen daha farklı bir yere düşük fiyata satıyordur. Gece de bu tür olaylar oluyor. Daha önce de bu tarz olaylara maruz kaldıklarını belirten "Adnan Dağ"; Birkaç defa denk geldik. O zamanlar yeltendiler ama olmadı. Fakat bu sefer gözümüzden kaçtı" dedi.