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Kartepe'de Uyuşturucu Operasyonu: Şüpheli Gözaltına Alındı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda şüphelinin evinde büyük miktarda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alınarak adli ve idari işlem başlatıldı.