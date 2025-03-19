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Kartepe'de Trafik Kazası: 2 Yaralı

Kartepe'de Trafik Kazası: 2 Yaralı
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Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde seyir halindeki panelvan, kamyonete çarparak duramayarak ağaçları devirdi. İki sürücü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde seyir halindeki panelvan sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek kamyonete çarptı. Duramayan kamyonet toprak yola girerek bir ağacı devirdi. Yaralanan 2 sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kaza, D100 Karayolu Ankara istikameti İbrikdere mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 54 AIF 558 plakalı panelvan sürücüsü T.K., direksiyon hakimiyetini kaybederek önünde seyreden A.A. idaresindeki 54 AHA 274 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Duramayan kamyonet toprak yola çıkarak ağaçlara çarparak durabildi. Bir ağaç da devrilirken kamyonetin tentesi ise araçtan ayrılarak yola savruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan 2 araç sürücüsünü ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.

Kaza sebebiyle araçlarda maddi hasar olutu. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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