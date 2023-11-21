Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde yaşanan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti. Gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Kartepe'de silahlı kavga: Bir kişi öldü, şüphelilerden biri tutuklandı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bir kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Dün, Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Ferah Sokak'taki tatlıcıda çalışan Hasan Şen'in (19), iş yerine gelen İ.A. ve A.G. ile aralarında çıkan kavgada silahla vurularak hayatını kaybetmesine ilişkin aranan zanlılar polis ekiplerince yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden İ.A. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, A.G. adli kontrol şartıyla salıverildi.