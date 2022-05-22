Kartal'da çocukların tehlikeli yolculuğu kamerada - Haberler

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Kartal'da çocukların tehlikeli yolculuğu kamerada

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kartal'da çocukların tehlikeli yolculuğu kamerada Kartal'da seyir halindeki üstü açık kamyonetin kasasında giden 2 çocuğun tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı.

Kartal'da çocukların tehlikeli yolculuğu kamerada

İSTANBUL - Kartal'da seyir halindeki üstü açık kamyonetin kasasında giden 2 çocuğun tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı.

Kartal'da seyir halinde olan üstü açık kamyonetin kasasında 2 çocuk seyahat etti. Kamyonet sürücüsü, çocukların canını hiçe sayarak kasa içerisinde yolculuk etmelerine izin verirken, o anlar kamyonetin hemen arkasındaki araç sürücüsü tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi. Kaydedildiğini fark eden çocuklar kameraya el sallayarak eğlendi. Cadde üzerinde ilerleyen sürücünün daha sonra aracını park ettiği görüldü.

İhlas Haber Ajansı / Elyesa Karatepe - 3. Sayfa

Kamyonet, 3. Sayfa, Haberler

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