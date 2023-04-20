Karayolunda yağışlardan dolayı göçük meydana geldi

Batman Kozluk Karayolu'nda yer altı su tahliye borularının kısa döşenmesi neticesinde tahliye sularının toprağa karışması ile yol kenarında göçük meydana geldi.

Batman Kozluk Karayolu'nda yer altı su tahliye borularının kısa döşenmesi neticesinde tahliye sularının toprağa karışması ile yol kenarında göçük meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre olay, Batman Kozluk Karayolu Bekirhan belde girişinde meydana geldi. Karayolunda aşırı yağışlardan dolayı tahliye sularının toprağa karışmasıyla yol kenarında göçük oluştu. Batman Karayolları ekipleri göçüğün olduğu bölgede güvenlik önlemleri alıp trafiği tek şeride düşürdü. - BATMAN