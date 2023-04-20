Üye Girişi
Haberi Paylaş
Karayolunda yağışlardan dolayı göçük meydana geldi

Karayolunda yağışlardan dolayı göçük meydana geldi

3. Sayfa Haberleri

Batman Kozluk Karayolu'nda yer altı su tahliye borularının kısa döşenmesi neticesinde tahliye sularının toprağa karışması ile yol kenarında göçük meydana geldi.

Batman Kozluk Karayolu'nda yer altı su tahliye borularının kısa döşenmesi neticesinde tahliye sularının toprağa karışması ile yol kenarında göçük meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre olay, Batman Kozluk Karayolu Bekirhan belde girişinde meydana geldi. Karayolunda aşırı yağışlardan dolayı tahliye sularının toprağa karışmasıyla yol kenarında göçük oluştu. Batman Karayolları ekipleri göçüğün olduğu bölgede güvenlik önlemleri alıp trafiği tek şeride düşürdü. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Bekirhan Kozluk Batman 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title