Karayolunda havaya ateş eden şahsa 16 bin TL ceza

Karayolunda havaya ateş eden şahsa 16 bin TL ceza

TRABZON - Trabzon'un Araklı ilçesinde araçtan inerek belinden çıkardığı tabanca ile havaya ateş ettikten sonra görüntüleri sosyal medyada paylaşan şahsa 16 bin 644 TL para cezası kesildi.

Trabzon İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan sanal devriyeler sonucu Araklı ilçesindeki Kestanelik mahallesinde A.B. isimli şahsın yol üzerinde araçtan inerek havaya ateş ettiği ve bu görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştığı tespit edildi. Jandarma Asayiş Timlerinin yaptığı çalışmada şüpheli A.B. ve olay da kullanılan 2 adet kuru sıkı tabanca yakalandı.

Şüpheli A.B. hakkında 'Genel Güvenliği Tehlikeye Düşürmek' ve 'Korku ve Panik Olusturmaktan' adli işlem başlatılırken, şüpheli ye ayrıca 16 bin 644 TL idari para cezası uygulandı.