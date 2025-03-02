Karasu'da Liman Depo Duvarı Yıkıldı, Tahıllar Yola Saçıldı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde özel bir liman işletmesinin deposundaki duvarın yıkılması neticesinde tahıllar yola saçıldı. Yol trafiğe kapatılarak, tahılların toplanması için çalışma başlatıldı.

Karasu ilçesi Yalı Mahallesi Batı Karadeniz Caddesi'ndeki özel bir liman işletmesinde iddiaya göre tahılın depolandığı kısımda aşırı dolumdan dolayı duvarın yıkılması ile tahıllar yola saçıldı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanın olmadığı olayda yol trafiğe kapatıldı. İş makinelerinin yardımıyla tahılları toplamak için çalışma başlatılırken, olaya ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA