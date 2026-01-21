Haberler

Karaman'da 3 kişinin yaralandığı kazada otomobil iş yerine daldı

Karaman'da 3 kişinin yaralandığı kazada otomobil iş yerine daldı
Güncelleme:
Karaman'da iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Bir otomobil savrularak bir iş yerine daldı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Karaman'da iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralanırken, kazada otomobillerden biri savrularak iş yerine daldı. O anlar ise güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Kaza, sabah saat 09.00 sıralarında Kirişçi Mahallesi Kemal Kaynaş Caddesi'nde kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.B. idaresindeki 70 HE 253 plakalı Volkswagen marka otomobil ile S.G. yönetimindeki 70 FL 157 Volkswagen marka otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 70 HE 253 plakalı araç savrularak bir iş yerine daldı.

"Kaza anı kameraya yansıdı"

Kaza anı ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde araçların kavşakta çarpıştıktan sonra araçlardan birinin savrularak iş yerine daldığı anlar görülüyor. Kazada araç sürücüleri ile 70 FL 157 plakalı araçtaki 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle iş yerinde ise maddi hasar meydana geldi. Polisin yaptığı incelemenin ardından araçlar çekiciyle kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
