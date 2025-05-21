Karacabey'de Mağaza Çekilişi Büyüledi, Uzun Kuyruklar Oluştu

Karacabey'de Mağaza Çekilişi Büyüledi, Uzun Kuyruklar Oluştu
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Bursa'nın Karacabey ilçesinde bir mağaza tarafından düzenlenen çekiliş kampanyası, vatandaşların büyük ilgisini gördü. Yüzlerce kişi sabah saatlerinden itibaren mağaza önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde bir mağazanın düzenlediği çekiliş kampanyası, vatandaşların yoğun ilgisini çekti. Sabah saatlerinden itibaren mağaza önüne akın eden yüzlerce kişi, çekilişe katılabilmek için uzun kuyruklar oluşturdu.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde bulunan ev eşyaları ve elektronik malzeme satan bir mağazada yaklaşık 1 milyon lira değerinde çekiliş kampanyası düzenledi. Düzenlenen çekilişte, katılımcılara birer anahtar verilerek kutulara koyulan hediyeleri açmaları istendi. Sabahın ilk ışıklarından itibaren çekiliş için yüzlerce kişi mağaza önünde uzun kuyruklar oluştu. Büyük ödüllerin dağıtılacağı çekilişin izdihamı ise kameraya yansıdı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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