Karabük'te Şap Hastalığı: 3 Büyükbaş Hayvan Telef Oldu

Karabük'te Şap Hastalığı: 3 Büyükbaş Hayvan Telef Oldu
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Eskipazar ilçesinde, Selçuk Yılmaz'a ait 3 büyükbaş hayvan şap hastalığı nedeniyle telef oldu. Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü, hastalığın yayılmasını önlemek için aşılama ve karantina çalışmalarına başladı.

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde şap hastalığı nedeniyle 3 büyükbaş hayvan telef oldu.

Eskipazar ilçesine bağlı Yenimahalle Yorgalar Mahallesi'nde hayvancılıkla uğraşan Selçuk Yılmaz'a ait 3 büyükbaş hayvan, şap hastalığı nedeniyle telef oldu. İneklerinin hastalığa yakalanmasının ardından kısa sürede öldüğünü belirten Yılmaz, daha önce benzer bir durumla karşılaşmadığını söyledi.

Bölgede Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri tarafından inceleme başlatıldığı bildirildi. Veteriner hekimlerin hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla bölgedeki hayvanlar için aşılama ve karantina çalışmaları yürüttüğü öğrenildi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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