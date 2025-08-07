Karabük'te Dolandırıcılık: Afgan Uyruklu Kişi 1500 Dolarını Kaybetti

Karabük'te Dolandırıcılık: Afgan Uyruklu Kişi 1500 Dolarını Kaybetti
Karabük'te bir Afganistan uyruklu kişi, kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcıya kişisel bilgilerini vererek 1500 dolarını kaybetti. Dolandırıcı, yaptığı yönlendirmelerle mağdurun banka şifresine erişerek parayı kendi hesabına aktardı.

Karabük'te yaşayan Afganistan uyruklu bir kişi, kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcıya kişisel bilgilerini ve banka şifresini vererek bin 500 dolarını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Karabük'te ikamet eden 36 yaşındaki Afganistan uyruklu Osman Nuri, telefonla arayan ve kendisini polis olarak tanıtan bir kişinin yönlendirmesiyle dolandırıldı. Telefonda, kişisel bilgilerinin suç örgütlerinin eline geçtiği ve banka hesabındaki paranın güvenliğinin tehlikede olduğu söylenen Nuri, paniğe kapılarak dolandırıcının talimatlarını uyguladı.

Hasan Nuri'den bilgilerini ve şifresini alan dolandırıcı, bu bilgileri kullanarak hesabına erişim sağladı. Vatandaşın hesabındaki bin 500 doları, Türk lirasına çeviren şüpheli parayı kendi hesaplarına aktardı.

Bankaya gittiğinde dolandırıldığını fark eden Nuri, şikayetçi olmak için polis merkezine gitti. - KARABÜK

