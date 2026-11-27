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Edirne Kapıkule karşısındaki Bulgaristan'ın Kapitan Andreevo Gümrük Kapısı'nda Türkiye'ye giden bir tırda, beyan edilmemiş 34 bin İngiliz sterlini ele geçirildi.

Kapitan Andreevo Gümrük Kontrol Noktası'nda gerçekleştirilen denetimde, yabancı plakalı tırın Türk vatandaşı sürücüsü, İrlanda'dan Türkiye'ye yük taşıdığını belirten belgeleri görevlilere sundu. Risk analizi için araca X-ray cihazıyla kontrol de dahil olmak üzere detaylı arama yapıldı. Kontroller sırasında aracın bazı bölümlerinde olağandışı yoğunluk tespit edildi.

Bunun üzerine gerçekleştirilen fiziki aramada, tır kabininin tavanındaki fabrika boşluğuna gizlenmiş polietilen poşetler içerisinde İngiliz sterlini banknotları bulundu. Yapılan sayımda toplam 34 bin İngiliz sterlini ele geçirildi. Ele geçirilen paranın 40 bin 640,80 euro karşılığı olduğu bildirildi.

Olayla ilgili olarak Haskovo Bölge Savcılığına bağlı Svilengrad Bölge Müdürlüğü gözetiminde gümrük müfettişi tarafından ön soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı