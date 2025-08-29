Kapalıçarşı'da Kaçak Pırlanta Operasyonu: 43 Gözaltı

Kapalıçarşı'da Kaçak Pırlanta Operasyonu: 43 Gözaltı
İstanbul'daki Kapalıçarşı'da yapılan operasyonda, kaçak yollarla ülkeye değerli taş sokan ve satan kişilere yönelik gerçekleştirilen soruşturmada gözaltı sayısı 43'e yükseldi. Ele geçirilen değerli taşların piyasa değeri 1,7 milyar lira olarak açıklandı.

Kapalıçarşı'da ülkeye kaçak yollarla pırlanta, takı gibi değerli taş sokarak, ticaret sağlayan ve satın alan kişilere yönelik soruşturmada gözaltı sayısı 43'e yükseldi. Operasyonda piyasa değeri 1 milyar 695 milyon 750 bin lira olduğu belirtilen pırlanta, değerli taş, ziynet eşyası ve tarihi eser ele geçirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, kaçak yollarla ülkeye pırlanta, takı gibi değerli taş sokarak, ticaret sağlayan ve satın alan kişilere yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce Kapalıçarşı'daki bazı iş yerlerine de operasyon yapılmıştı. Operasyonda 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmış, piyasa değerinin yaklaşık 445 milyon 750 bin lira olduğu değerlendirilen 115 kilogram 602 gram 419 miligram değerli taş ve 945 adet ziynet eşyası ele geçirilmişti. Çalışmaların derinleştirilmesinin ardından 41 adres ile 23 işyerine eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. Operasyonda yakalanan şüphelilerin sayısı 43'e yükseldi.

Yapılan aramalarda piyasa değerlerinin yaklaşık 1 milyar 250 milyon lira olduğu değerlendirilen 1 kilo 373,58 gram çeşitli değerli taş, 135 adet ziynet eşyası, bin 132 adet değerli maden taşı, 1 adet kurusıkı silah ile 109 adet fişek, 267 parça tarihi eser ve 64 adet dijital materyal ele geçirildi. Ele geçirilen değerli taşların toplam piyasa değerinin 1 milyar 695 milyon 750 bin lira olduğu öğrenildi. Yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken, ele geçirilen pırlanta, değerli taş, ziynet eşyası ve tarihi eser İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Fatih'teki Vatan Caddesi Yerleşkesinde sergilendi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
