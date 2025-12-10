Kahramanmaraş ve Gaziantep'te tefeci operasyonu: 17 tutuklama

Kahramanmaraş ve Gaziantep'te düzenlenen tefecilik operasyonu kapsamında gözaltına alınan 17 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Pazarcık ilçe merkezli ve Gaziantep'i de kapsayan "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak/Tefecilik" suçunu işlediği değerlendirilen 17 şahsa yönelik geniş çaplı operasyon düzenlendi.

Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramalarda; 21 cep telefonu, 12 pos cihazı, 29 kredi kartı, 13 senet, 18 çek, 9 alacak-verecek defteri, 750 bin TL, 600 dolar, 900 euro, 160 İsviçre frangı, 4 dizüstü bilgisayar, 2 bilgisayar kasası, 12 flaş bellek, 1 tablet, 1 ruhsatsız tabanca, 2 pompalı tüfek, 46 pompalı tüfek fişeği, 44 tabanca fişeği, 52 bonzai ve 26 sentetik ecza hapı ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 17 şahıs, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. - KAHRAMANMARAŞ