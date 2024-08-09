Kahramanmaraş'ta Yasak Av Yapan Şahsa 21 Bin TL Para Cezası

Kahramanmaraş'ta av mevsimi dışında ve belgesiz olarak avlanan şahsa 21 bin lira para cezası uygulandı.

Göksun ilçesinde Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen av koruma kontrol faaliyetleri esnasında Afşin Tanır Devlet Avlagında yasak av yapan bir şahıs belirlendi. uygulandı.

Şahsa, av mevsimi dışında ve belgesiz olarak 4915 sayılı Kara Aavcılığa Muhalefetten işlem yapıldı. 5 bıldırcın vuran şahsa 21 bin lira para cezası uygulandı. - KAHRAMANMARAŞ