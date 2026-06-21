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Kahramanmaraş'ta iş yeri yangını

Kahramanmaraş'ta iş yeri yangını
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Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde bir mobilya iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında bir işçi yaralanırken iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

Kahramanmaraş'ta çıkan iş yeri yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Yangın, Dulkadiroğlu ilçesi Pınarbaşı Mahallesi'ndeki mobilyacılık üzerine faaliyet gösteren bir iş yerinde çıktı. Henüz çıkış nedeni bilinmeyen yangına ihbar üzerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangında bir işçi yaralanırken iş yerinde maddi hasar oluştu. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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