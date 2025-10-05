Haberler

Kahramanmaraş'ta İki Fabrikada Yangın Çıktı

Kahramanmaraş'ta İki Fabrikada Yangın Çıktı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş'ta, Dulkadiroğlu ve Türkoğlu ilçelerinde bulunan iki fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alındı. Yangınlar sonucunda maddi hasar meydana geldi.

Kahramanmaraş'ta iki fabrikada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Yangınlardan ilki, Dulkadiroğlu ilçesi Karacasu Mahallesi'ndeki bir tekstil fabrikasında çıktı. Fabrikanın baca kısmında çıkan yangına ihbar üzerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın büyümeden söndürüldü. Diğer yangın ise Türkoğlu ilçesi Kılılı Mahallesi'ndeki bir fabrikada çıktı. Fabrikanın klimalarında çıkan yangın bir anda büyüdü. Klima kanalına sıçrayan yangını çalışanlar söndüremeyince ihbar üzerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın söndürüldü. Yangınlarda maddi hasar oluştu. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Elektrik faturasında yeni dönem başlıyor

Elektrik faturasında yeni dönem! Sistem resmen devreye giriyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Genç kadın, etek giydiği gerekçesiyle tanımadığı kadının saldırısına uğradı

Genç kadın, kıyafetini beğenmeyen kadının saldırısına uğradı
Sumud Filosu aktivistleri ifadelerini verdi! Bekir Develi İsrail ordusunun işkencelerini böyle anlattı

Ünlü sunucu İsrail ordusunun işkencelerini böyle anlattı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.