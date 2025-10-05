Kahramanmaraş'ta İki Fabrikada Yangın Çıktı

Kahramanmaraş'ta iki fabrikada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Yangınlardan ilki, Dulkadiroğlu ilçesi Karacasu Mahallesi'ndeki bir tekstil fabrikasında çıktı. Fabrikanın baca kısmında çıkan yangına ihbar üzerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın büyümeden söndürüldü. Diğer yangın ise Türkoğlu ilçesi Kılılı Mahallesi'ndeki bir fabrikada çıktı. Fabrikanın klimalarında çıkan yangın bir anda büyüdü. Klima kanalına sıçrayan yangını çalışanlar söndüremeyince ihbar üzerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın söndürüldü. Yangınlarda maddi hasar oluştu. - KAHRAMANMARAŞ