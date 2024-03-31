Kahramanmaraş'ta iki aile arasında taşlı sopalı kavga: 6 yaralı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan taşlı sopalı kavgada 6 kişi yaralandı.

Olay, merkez Dulkadiroğlu ilçesi Elmalar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, daha önce aralarında husumet bulunan iki aile, oy verme esnasında birbirleri ile karşılaştı. Oy verme işlemi sırasında çıkan tartışma büyüyerek taşlı, sopalı kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada 6 kişi yaralanırken, kavga vatandaş tarafından cep telefonu ile anbean görüntülendi.

Kavga sonrasında bölgeye jandarma ve çevik kuvvet ekipleri sevk edildi. Kavgaya, biber gazı ile müdahale eden jandarma ve çevik kuvvet ekipleri, mahallede yeni bir kavganın yaşanmaması için alanı güvenlik önlemi aldı.

Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.