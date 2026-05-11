Haberler

Düşük faizli kredi vaadiyle vatandaşları dolandıran 3 şüpheli yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kahramanmaraş'ta düşük faizli kredi vaadiyle dolandırıcılık yapan 3 şüpheli, jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Şüpheliler, mağdurların mobil bankacılık bilgilerini ele geçirerek 400 bin TL kredi çektikleri belirlendi.

Kahramanmaraş'ta düşük faizli kredi vaadiyle ağlarına düşürdükleri kişilerin mobil bankacılık bilgilerini ele geçirip dolandırıcılık yapan 3 şüpheli, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kimlikleri tespit edilen F.K, M.Ç. ve C.G. gözaltına alındı. Şüphelilerin mağdur M.C.A ile görüntülü görüşmeler yaparak güven sağladıkları, ardından mobil bankacılık şifrelerini temin ederek hesaplardan para transferi yaptıkları belirlendi. Şahısların bir vatandaşın ele geçirdikleri mobil bankacılık şifreleriyle 400 bin TL kredi çekip, kendi hesaplarına aktardıkları anlaşıldı. Şüphelilere ait banka ve dijital hesaplarda toplam 7,5 milyon TL'lik işlem hareketliliği saptandı. Operasyonda ele geçirilen çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Burcu Köksal, AK Parti'ye geçeceği tarihi açıkladı

AK Parti'ye geçeceği tarih belli oldu! Bizzat kendisi açıkladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Survivor Sabriye ringde havlu attı ama rakibini öve öve bitiremedi

Ünlü isim ringde havlu attı ama rakibini öve öve bitiremedi
Edson Alvarez'in yeni takımı belli oldu

Büyük sürpriz! Daha Fenerbahçe'den ayrılmadan yeni takımı duyuruldu
Van’da hayvan pazarında yaşanan dehşetin yeni görüntüleri ortaya çıktı

Hayvan pazarında yaşanan dehşetin yeni görüntüleri ortaya çıktı
Trump: Hürmüz'de Özgürlük Projesi'ni yeniden başlatmayı düşünüyorum

Trump sinyali verdi! Operasyon yeniden başlıyor
Survivor Sabriye ringde havlu attı ama rakibini öve öve bitiremedi

Ünlü isim ringde havlu attı ama rakibini öve öve bitiremedi
Van Dijk'tan Galatasaray için bir beğeni daha

Süper Lig devi için bir beğeni daha!
Bayburt'ta Hacı Kutlu Bey'in türbesinin bulunduğu mezarlıkta tarihi taşlar kayıp

30 yıl öncesine kadar oradaydılar, şimdi ne duyan var ne de gören