"Deterjan kabındaki sosu çiğköfteye döken işletmeye ağır ceza

'Deterjan kabındaki sosu çiğköfteye döken işletmeye ağır ceza
Kahramanmaraş'ta bir iş yerinde çiğköftenin üzerine deterjan kabı içindeki sosu döken esnafa 250 bin lira cezai işlem uygulanarak iş yeri kapatıldı. Kapatılan baraka benzeri bir yapıdan oluşan iş yeri ise belediye ekipleri tarafından kaldırıldı.

  • Kahramanmaraş'ta bir çiğköfte dükkanına deterjan kabında sos kullanıldığı için 250 bin lira para cezası kesildi.
  • İş yeri kapatıldı ve barakası bölgeden kaldırıldı.

Kahramanmaraş'ta bir çiğköfte dükkanında deterjan kabı içindeki sosun kullanılması üzerine 250 bin lira ceza kesildi ve iş yeri kapatıldı.

ÇİĞKÖFTECİDE "DETERJAN KABINDA SOS"

Olay, Onikişubat ilçesi Yusuflar Mahallesi'nde faaliyet gösteren baraka tipli seyyar çiğköfte dükkanında meydana geldi. Sosyal medyada 'Deterjan kabında sos' görüntülerinin dikkat çekmesi üzerine İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri işletmeye denetim gerçekleştirdi.

'Deterjan kabındaki sosu çiğköfteye döken işletmeye ağır ceza

250 BİN LİRA PARA CEZASI KESİLİP İŞ YERİ KAPATILDI

Denetimde, gıda ile temasa uygun olmayan plastik bidonların kullanıldığı belirlendi. Yapılan incelemelerin ardından işletmeye 250 bin lira para cezası uygulandı, iş yeri kapatıldı. Daha sonra iş yerinin olduğu barakaya zabıta ekipleri tarafından el konularak bölgeden kaldırıldı. Konuyla ilgili sürecin devam ettiği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
