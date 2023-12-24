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Kahramanmaraş'ta 8 yıl 8 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

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Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde, aranan bir hükümlü yakalandı. A.G. isimli şahsın kimlik sorgusu sonucunda, 8 yıl 8 ay hapis cezası olduğu ortaya çıktı. Hükümlü, cezaevine teslim edildi.

Kahramanmaraş'ta 8 yıl 8 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı.

Dulkadiroğlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, A.G. (48) isimli şahsın kimlik sorgusunu yaptı. Şahsın Kahramanmaraş Ağır Ceza Mahkemesince, "Silahla birden fazla kişi ile birlikte, konutta geceleyin yağma" suçundan 8 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu ortaya çıktı. Hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Yargı Güvenlik Ceza Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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