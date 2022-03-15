Kağızman'da kaçak avcılara geçit yok - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kağızman'da kaçak avcılara geçit yok

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Kağızman'da kaçak avcılara geçit yok

Kağızman'da jandarma kaçak avcılara geçit vermiyor.

KAĞIZMAN, KARS (İHA) - Kağızman'da jandarma kaçak avcılara geçit vermiyor.

Kars'ın Kağızman ilçesi avlak sahası içerisinde Akçay Jandarma Komutanlığı ile Doğa Koruma Milli Parklar Kars Şube Müdürlüğü (DKMP) ekiplerince ortaklaşa çalışma yapıldı.

Yapılan çalışmalarda durumundan şüphelenilen bir araç durduruldu. Jandarma ekiplerince araçta yapılan aramada halkasız, nakliye tezkeresiz kafes içerisinde 8 adet Kınalı keklik ele geçirildi.

Kınalı keklikler muhafaza altına alınırken, kınalı keklikleri bulunduran 2 kişi hakkında tutanak düzenlendi.

Halkasız, nakliye tezkeresiz 7 kafes içerisinde 8 adet Kınalı keklik bulunduran 2 kişiye 8 bin 404 lira idari para cezası ve 6 bin 800 lira tazminat cezası kesildi. - KARS

Kağızman'da kaçak avcılara geçit yok

Kağızman'da kaçak avcılara geçit yok

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma, Kağızman, Kınalı, Kars, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title