Kağızman'da 2 aile arasındaki husumet sona erdi

Kağızman'da 2 aile arasında bulunan husumet son buldu.

Kars'ın Kağızman ilçesi Esenkır köyünde Demirden ve Bingöl ailesi arasında bulunan husumetin sona ermesi için Kaymakamı Okan Daştan, araya girdi.

Daştan, beraberindeki Jandarma komutanı Binbaşı İlker Kar ve Emniyet Müdürü Ufuk Doğan ile birlikte Demirden ve Bingöl ailesinin fertleriyle bir araya geldi.

Esenkır köyü taziye evinde bir araya gelen taraflar uzun yıllardan beri aralarında bulunan husumete son vererek kucaklaştılar.

Kaymakam Okan Daştan'ın girişimleriyle barışan aileler daha sonra dualar eşliğinde aralarındaki husumeti kaldırdılar. Kaymakam Daştan, 2 ailenin barışmasından duyduğu memnuniyete belirterek, aile fertlerine teşekkür etti. - KARS