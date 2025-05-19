Kadıköy'de Galatasaray Taraftarına Silahlı Saldırı

Kadıköy'de Galatasaray Taraftarına Silahlı Saldırı
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Kadıköy'de Galatasaray forması giyen bir taraftar, tartışma sonrası kimliği belirsiz bir kişi tarafından bacağından vuruldu. Olayın ardından Galatasaray Kulübü, saldırıyı kınadı ve yaralıya geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Kadıköy'de Galatasaray forması giyen bir taraftar, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından silahla vuruldu.

Olay, akşam saatlerinde Kadıköy Çiftehavuzlar semtinde meydana geldi. İddiaya göre, üzerinde Galatasaray forması bulunan bir kişi ile başka bir şahıs arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüdüğü olayda şüpheli, tabanca ile taraftarı bacağından vurdu. Saldırgan olay yerinden kaçarken, yaralı şahsa çevredeki vatandaşlar müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı. Saldırı anı kameralara da yansıdı.

Galatasaray Kulübü saldırıyı kınadı

Galatasaray Kulübü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bugün Kadıköy ilçesi Çiftehavuzlar semtinde şampiyonluk kutlaması yapan taraftarlarımıza yapılan silahlı saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Bahsi geçen menfur olayda yaralanan taraftarımıza şifa diliyor, bu tip olayların bir daha yaşanmamasını temenni ediyoruz" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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