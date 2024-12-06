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Kadıköy'de Drift Yapan Sürücüye 77 Bin TL Ceza

Kadıköy'de Drift Yapan Sürücüye 77 Bin TL Ceza
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Kadıköy Bağdat Caddesi'nde drift yaparak trafiği tehlikeye atan sürücü, polis ekipleri tarafından yakalandı ve toplamda 76 bin 963 TL cezai işlem uygulandı.

Kadıköy'de bir otomobil cadde üzerinde drift yaparak trafiği tehlikeye attı. Polis ekipleri tarafından dakikalarca kovalanan otomobil sürücüsü yakalandı. Sürücüye farklı maddelerden toplamda 76 bin 963 TL cezai işlem uygulandı.

Kadıköy Bağdat Caddesi üzerinde 34 MNT 76 plakalı otomobil sürücüsü drift yaparak trafiği tehlikeye attı. Sürücü, kendisini fark eden polis ekiplerinden kaçmaya çalıştı. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler kaçan otomobili dakikalarca kovaladı. Ekipler tarafından yakalanan S.M. isimli şahsa, makas atmak, ters yöne girmek, tehlikeli şerit değiştirmek, aracın hızını kavşaklara yaklaşırken azaltmamak, dur ihtarına uymamak, drift atmak, sağa dönüşte dönüş işareti vermemek ve cam filmi gibi maddelerden toplamda 76 bin 963 TL cezai işlem uygulanırken trafik güvenliğini tehlikeye sokmaktan dolayı adli işlem yapıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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