Kaçak nargile tütünü imalatı ve satışı yapan 3 kişi gözaltına alındı
Ankara'nın Etimesgut ilçesinde kaçak nargile tütünü imalatı ve satışı yapan 3 şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Jandarma KOM Şube Müdürlüğü ve Etimesgut İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince 3 şahsın kaçak nargile tütünü imalatı ve satışı yaptığı tespit edildi. Ekipler tarafından Etimesgut ilçesi Şehitali Mahallesi'nde bulunan depoya saat 17.30 sıralarında operasyon gerçekleştirildi. Yapılan arama sonucunda, piyasa değeri 8 milyon 400 bin lira olan; 4 bin 575 kilogram nargile tütünü, 390 litre nargile şurubu, 1 adet dolum makinesi, 1 adet paketleme makinesi, 2 adet hassas terazi, 4 bin adet Buta Black marka etiket ele geçirildi. Olayla ilgili 4 şüpheli şahıs gözaltına alınırken, olaya ilişkin adli tahkikat başlatıldığı öğrenildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
