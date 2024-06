İznik Gölü'nde Denetimler Arttırıldı, Sahil Güvenlik Plajları İzliyor

O gölde denetimler arttırıldı, Sahil Güvenlik plajları dürbünle izliyor

Jet ski kazasının ardından İznik Gölü'nde sıkı güvenlik

Uzmanlar can yeleği giymeden can kurtaran olmayan plajlarda göle girmenin risk oluşturduğunu söyledi

Jet skiden düşerek hayatını kaybeden Kübra'nın ardından Sahil Güvenlik ekipleri göl kenarındaki plajları ablukaya aldı

BURSA - Bursa'nın İznik ilçesinde jet skiden düşerek hayatını kaybeden Kübra'nın ardından göldeki denetimler arttırıldı. Göl çevresindeki plajları ablukaya alan Sahil Güvenlik ekipleri plajları bottan dürbünle izleyip can yeleği olmadan kimsenin gölde açılmasına izin vermedi. Uzmanlar can kurtaran olmayan plajlarda can yeleksiz göl suyuna girmenin risk olduğunu can yeleğinin her zaman hayat kurtardığını söyledi.

Bursa'nın İznik Gölü'nde arkadaşları ile beraber jet ski turu atan Kübra Özdemir, dengesini kaybederek suya düştü. Olup biteni anlamayan arkadaşları suya baktığında genç kızı göremedi. İhbar üzerine olay yerine cankurtaran ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, Özdemir'i bulmak için seferber oldu. Özdemir'in düştüğü yerde arama çalışmaları başlatan ekipler, genç kızı görünce suya atladı. Sudan çıkarılan Özdemir'e kurtarma botunda kalp masajı yapıldı. Hastaneye kaldırılan Özdemir, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Gözyaşları içinde toprağa verildi

Özdemir'in cansız bedeni, kesin ölüm sebebinin öğrenilmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Otopsisi tamamlanan 25 yaşındaki genç kızın cansız bedeni, Yunuseli TOKİ Camisi'nde ikindi namazına müteakiben kılınan cenaze namazı sonrası gözyaşları içinde Hasköy Mezarlığı'na defnedildi. Öte yandan, Kübra Özdemir'in annesi ile beraber İznik'te bulunan bir otelde çalıştığı ve 3 kardeşin ortancası olduğu öğrenildi.

"Can yeleği hayat kurtarır"

İlçede 22 yıldır plaj işletmeciliği yapan Bekir Uslu İznik'te Can kurtaran olan sadece 2 adet plaj olduğunu söyledi.

Uslu, "Maalesef son günlerde boğulma vakalarının yaşandığı her yer suya girmenin tehlikeli olduğu yerler. Kayıklarda, jet skilerde, deniz bisikletlerinde can yeleği olması lazım. Can yeleği hayat kurtarır özellikl bizim göl tatlı su olduğu için suyun kaldırma gücü deniz gibi değil. Bu yüzden boğulma olayları daha fazla gerçekleşiyor. Yüzme bilmeyen insanların can kurtaran hizmetlerinin bulunduğu plajlarda suya girmelerini tavsiye ediyorum" dedi.

"İznik gölünde anlık derinleşmeler ve anlık hava değişimleri yaşayabilirsiniz"

İlçede Ali Kaptan olarak bilinen Ali Karaman ise son zamanlardaki boğulma olaylarının dikkatsizlik ve kurallara uymamaktan yaşandığını söyledi, Karaman, "İznik Gölü'nde anlık değişimler yaşanıyor. Her şey çok güzel giderken, hava sıcak göl durgunken bir anda hava patlayıp sizi alabora edebilir. Burada özellikle tekne ve jet ski sahipleri nasıl araçlarınıza bindiğinizde emniyet kemeri takıyorsanız mutlaka can yeleğinizi giyin ve giydirin bu çok önemli bir konu. İznik gölünde anlık derinleşmeler ve anlık hava değişimleri yaşayabilirsiniz, özellikle jet ski kullananlar balık ağlarına takılabilir ve takla atabilirler. Kötü sonuçların yaşanmaması için mutlak surete kurallara riayet edilmesi gerekir" diye konuştu.