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İzmir İl Jandarma Komutanlığı Otobüs Yolcularını Emniyet Kemeri Kullanımı Konusunda Bilgilendirdi

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İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şehirler arası otobüs yolcularını emniyet kemeri kullanımı hakkında bilgilendirdi. Emniyet kemeri kullanımının trafik kazalarından kaynaklı ölümleri ve yaralanmaları azalttığı vurgulandı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şehirler arası otobüs yolcularını emniyet kemeri kullanımı hakkında bilgilendirdi.

İzmir İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik birimleri, İçişleri Bakanlığınca yayımlanan "Şehirlerarası Otobüslerde Yolcuların Emniyet Kemeri Kullanımı" konulu talimat ile emniyet kemeri kullanımı hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Şehirler arası otobüs yolcularına bilgi veren personel, emniyet kemeri kullanımının trafik kazalarından kaynaklı ölümleri yüzde 45, ağır yaralanmaları yüzde 60 oranında azalttığını belirterek, bundan dolayı şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan otobüslerin karıştığı trafik kazalarından kaynaklanan can kayıplarının azaltılması ve özellikle yolcuların seyahat süresince emniyet kemerini kullanmaları konusunda bilgilendirilerek farkındalık oluşturulması gerektiğini bildirdi.

Yolcu gibi binecekler

Öte yandan sivil kıyafetli trafik personeli tarafından da otobüslere yolcu gibi binilerek otobüs şoförlerinin seyahat esnasında trafik kurallarına riayet edip etmediklerine yönelik denetimlere bir plan dahilinde devam edildiği de bildirildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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