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İzmir'de yasa dışı silah ticareti operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı

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İzmir'in Dikili, Bergama ve Kınık ilçelerinde düzenlenen yasa dışı silah ticareti operasyonlarında 8 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon kapsamında silahlar, mühimmat ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

İzmir'in Dikili, Bergama ve Kınık ilçelerinde düzenlenen yasa dışı silah ticareti operasyonlarında 8 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde İzmir Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Aliağa Organize Suçlar Büro Amirliği görevlilerince yürütülen çalışmalar kapsamında; "Silah ve Mühimmat Kaçakçılığı" suçuna yönelik dün, Dikili, Bergama ve Kınık ilçelerinde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında; 2 silah, 1 kurusıkı tabanca, 3 şarjör, 190 gram esrar maddesi, 23 kartuş, 21 tabanca fişeği ve 1 sustalı bıçak ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 8 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Bergama Dikili İzmir Güvenlik Suç Operasyon 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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