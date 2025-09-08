İzmir'de Silahlı Soygun: 1.2 Milyon TL ve Dizüstü Bilgisayar Çalındı

Haberler

Karşıyaka ilçesinde bir iş yerine gerçekleştirilen silahlı soygun sonrası 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Soygun anı güvenlik kameralarında görüntülendi.

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bir iş yerine silahlı soygun gerçekleştirip çanta içindeki 1 milyon 200 bin TL ve dizüstü bilgisayarı çalan 8 şüpheliden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Karşıyaka ilçesinde, otomobil parçaları satan bir iş yerinde silahlı soygun meydana geldi. Plakasız bir araçla dükkana gelen ve motosiklet kaskı taktıkları belirlenen 4 şüpheli, çanta içerisindeki 1 milyon 200 bin TL ve iş yerine ait bir dizüstü bilgisayarı alarak olay yerinden hızla kaçtı. İhbar üzerine, Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ve Suç Analiz Merkezi Büro Amirliği ekipleri tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, olaya karışan ve şüphelilere yardım ettikleri tespit edilen toplam 8 kişi belirlendi. Olay güzergahında yapılan aramalarda 3 tabanca, bir pompalı tüfek, bir miktar para ve 4 motosiklet kaskı ele geçirildi. Soygun yaptıkları belirlenen Y.A. (33), U.S. (35), F.T. (29) ve M.B. (41) ile bu kişilere yardım ettikleri tespit edilen E.Y. (26), Ö.G. (33), K.Ö. (23) ve S.E. (30) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.Y., Ö.G., K.Ö. ve S.E., adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken Y.A., U.S., F.T. ve M.B. ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan soygun anına ait görüntüler iş yerini güvelik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, soyguncuların beyaz bir araçlar iş yerine geldiği kafalarında kask ve ellerinde silah olduğu anlar yer aldı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
