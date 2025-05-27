İzmir'de Plastik Sandalye Fabrikasında Yangın

İzmir'de Plastik Sandalye Fabrikasında Yangın
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İzmir'in Torbalı ilçesinde bulunan Giysan Sandalye fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında ölen ya da yaralanan olmadı, ancak fabrikada büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

İzmir'in Torbalı ilçesinde plastik sandalye imalatı yapılan fabrikada çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Torbalı ilçesi Ayrancılar Mahallesi İnönü Mahallesi'nde bulunan Giysan Sandalye fabrikasında saat 15.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine Torbalı ve çevre ilçelerden itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları devam ediyor.

Öte yandan ölen ya da yaralanan olmadığı yangında, fabrikada büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Fabrikadaki yangınla ilgili İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine konuşan Torbalı Ticaret Odası Başkanı Abdulvahap Olgun, "İzmir'in önemli firmalarından, sektöründe Türkiye'nin sayılı kuruluşlarından biri olan fabrikada saat 15.00 sıralarında bir yangın meydana geldi. Yangın, ne yazık ki çevrede bulunan diğer fabrikalar için de risk oluşturdu; yakınlardaki bir gıda fabrikası, oluklu mukavva üretimi yapan bir tesis ve bir mobilya fabrikası tehdit altındaydı. Olay anında fabrikada yaklaşık 70 çalışan bulunuyordu ve işverenlerin hızlı müdahalesi sayesinde çalışanların tamamı kısa sürede güvenli şekilde tahliye edildi. Herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmaması en büyük tesellimiz. Yangına itfaiye ekipleri hızla müdahale etti ancak rüzgarın da etkisiyle yangın kısa sürede büyüyerek ciddi bir boyuta ulaştı. Fabrikamız hem sektör hem de bölge açısından büyük öneme sahip ve içeride bulunan makineler, ham maddeler ile özellikle sünger gibi yanıcı mobilya malzemeleri nedeniyle milyonlarca liralık bir maddi kayıp söz konusu. Risk altındaki diğer fabrikalar için de büyük bir tehlike oluşmuştu ancak zamanında müdahale ile bu tehlike kontrol altına alındı. Başta kendi firmamız olmak üzere yangından etkilenen tüm kuruluşlara ve çalışanlara geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" dedi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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