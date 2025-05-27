İzmir'de Plastik Sandalye Fabrikasında Yangın

İzmir'de Plastik Sandalye Fabrikasında Yangın
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İzmir'de Plastik Sandalye Fabrikasında Yangın
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İzmir'in Torbalı ilçesindeki Giysan Sandalye fabrikasında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın nedeniyle gökyüzü dumanla kaplandı.

İzmir'de yanan plastik sandalye fabrikası böyle görüntülendi.

İZMİR - İzmir'in Torbalı ilçesinde plastik sandalye imalatı yapılan fabrikada yangın çıktı. Dumanların gökyüzünü kapladığı yangına itfaiyenin müdahalesi sürüyor. Fabrika dron ile böyle görüntülendi.

Torbalı ilçesi Ayrancılar'da İnönü Mahallesi'nde bulunan Giysan Sandalye fabrikasında bugün saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Sebebi henüz belirlenemeyen yangına İzmir ve Torbalı'dan itfaiye ekipleri yönlendirildi. Fabrikadan yükselen siyah dumanlar gökyüzünü sararken, itfaiye ekiplerinin alevleri kontrol altına almak için çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ İHSAN ÇİFTÇİ - 3.Sayfa
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