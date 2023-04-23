İzmir'de kahvehaneye silahlı saldırı: 1 ölü, 5 yaralı

Husumetlilerini kahvehanede yakaladı, kurşun yağmuruna tuttu

İZMİR - İzmir'in Bayraklı ilçesinde husumetlilerinin bulunduğu kahvehaneye gelen bir kişi, etrafa yaylım ateşi açtı. Meydana gelen olayda 1 kişi hayatını kaybederken, 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Olay saat 22.30 sıralarında Gümüşpala Mahallesi 7020 sokakta bulunan bir kahvehanede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre aralarında M.D.Ç. adlı bir kişi, aralarında husumet olduğu belirlenen kişilerin vakit geçirdiği kahvehaneye bir otomobille gelerek etrafa yaylım ateşi açtı. Tabancadan çıkan mermilerle kalbinden vurulan Mustafa Er (29), göğsünden vurulan A.A. ile ayak ve bacak kısmından vurulan İ.Y. ve Y.Y. yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, sağlık ekipleri tarafından yaralanan 6 kişi ambulansla hastanelere sevk edildi. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Mustafa Er, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 36 adet suç kaydı olduğu öğrenilen Mustafa Er'in cenazesi yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Yaralılardan A.A.'nın hayati tehlikesi olduğu öğrenilirken, olayın ardından kaçan ve daha önce işlediği suçlardan 14 kaydı olduğu öğrenilen şüpheli M.D.Ç.'yi yakalamak için çalışma başlatıldı. Şüpheli ile yaralananlar arasında daha önceden çıkan bir tartışma yüzünden husumet olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.