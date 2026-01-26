Haberler

İzmir'de Ramazan öncesi fahiş fiyat denetimi

İzmir'de Ramazan öncesi fahiş fiyat denetimi
Güncelleme:
İzmir'de Ramazan ayı öncesinde fahiş fiyat ve etiket denetimleri artırıldı. Yılın ilk ayında mevzuata aykırı hareket eden işletmelere yaklaşık 4 milyon TL idari ceza uygulandı. Denetimlerle adil ticaretin sağlanması hedefleniyor.

İzmir'de yaklaşan Ramazan ayı öncesinde fahiş fiyat ve etiket denetimlerini sıkılaştırıldı. Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerince yılın ilk ayında gerçekleştirilen denetimlerde, mevzuata aykırı hareket eden işletmelere yaklaşık 4 milyon TL idari ceza uygulandı.

Ticaret Bakanlığı koordinesinde İzmir Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, haksız fiyat artışı, fiyat etiketi ve iç ticarete ilişkin mevzuat kapsamında denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Bu çerçevede ekipler, kentteki bir alışveriş merkezinde bulunan süpermarkette etiket ve fahiş fiyat denetimi gerçekleştirdi. Yaklaşan Ramazan ayı öncesinde vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına temel gıda ürünleri ve hızlı tüketim malları başta olmak üzere birçok sektör yakın takibe alındı. Ticaret Bakanlığı'nca adil ticaretin sağlanması ve tüketici dostu bir piyasa düzeninin tesis edilmesi için çalışmaların kararlılıkla devam ettiği vurgulandı. Ayrıca kurallara uygun faaliyet gösteren işletmelerin haksız rekabetten korunmasının da hedeflendiği belirtildi.

Aykırı eylem başına 1.8 milyon TL'ye varan ceza

Ramazan ayını fırsata çevirerek haksız fiyat artışı yaptığı tespit edilen işletmelerin Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na rapor edildiği ve her bir aykırı eylem için 1 milyon 806 bin 177 TL'ye varan idari para cezası uygulandığı kaydedildi. Ayrıca perakende işletmelerde yapılan fiyat etiketi, tarife ve menü denetimlerinde mevzuata aykırılık tespit edilmesi durumunda, her bir aykırılık için 3 bin 973 TL idari yaptırım uygulandığı ifade edildi.

Bir ayda 4 milyon TL ceza kesildi

İzmir genelinde 2026 yılının ilk ayında bin 500'ün üzerinde işletmede yaklaşık 173 bin ürünün denetlendiği, haksız fiyat ve etiket mevzuatına aykırı bulunan durumlara ilişkin toplamda yaklaşık 4 milyon TL idari para cezası uygulandı. Denetimlerin toplumsal hassasiyetleri fırsata çevirmeye çalışanlara karşı aralıksız devam edeceği bildirildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
