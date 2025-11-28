Haberler

İzmir'de Dananın Kafa Darbesiyle Ağır Yaralanan Adam Hayatını Kaybetti

İzmir'de Dananın Kafa Darbesiyle Ağır Yaralanan Adam Hayatını Kaybetti
Güncelleme:
Menderes ilçesinde danasını yüklerken hayvanın kafa darbesine maruz kalan 41 yaşındaki Suat Aydın, hastanede yaşamını yitirdi. Olay sonrası sağlık ekipleri hızlıca müdahalede bulundu ancak Aydın kurtarılamadı.

İzmir'in Menderes ilçesinde, ahırında araca yüklemek istediği dananın kafa darbesiyle ağır yaralanan adam, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Menderes ilçesine bağlı Küner köyünde yaşayan 41 yaşındaki Suat Aydın, dün danasını araca yüklemek için ahıra girdiği sırada hayvanın ani kafa darbesine maruz kaldı. Darbenin etkisiyle yere düşen Aydın, yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından durumu ağır olduğu belirlenen Aydın, ambulansla Menderes Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki müdahalenin ardından İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Aydın, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Suat Aydın'ın cenazesi, bugün öğle namazının ardından Küner köyü camisinde kılınacak cenaze namazı sonrası Şaşal Mezarlığı'nda toprağa verilecek. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
