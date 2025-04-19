Putin'in ateşkes ilanına Zelenskiy'den yanıt

Zelenskiy ateşkese yanaşmadı, elinde kanıtlar var
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Normal doğumun teşvik edilmesi sizi niçin rahatsız ediyor?

"Normal doğum" tartışmalarına Erdoğan'dan zehir zemberek tepki
Pervin Buldan'dan sitem dolu Sırrı Süreyya Önder mesajı! Önce paylaştı, sonra sildi

Pervin Buldan'dan sitem dolu Sırrı Süreyya Önder mesajı
Özgür Özel mitinge traktörle gitti

MHP'nin kalesinde gövde gösterisi! Özgür Özel mitinge böyle geldi

İzmir'de Beşiktaş ve Göztepe Taraftarları Arasında Gerginlik

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'de Göztepe-Beşiktaş maçı öncesi taraftarlar arasında yaşanan gerginlikte, Beşiktaşlı taraftarlar Göztepe taraftarlarına taşla saldırdı. Olay, polis müdahalesi ve cep telefonu görüntüleriyle kaydedildi.

İzmir'de Beşiktaş ile Göztepe taraftarı arasında gerginlik kamerada

İZMİR - İzmir'de oynanacak Göztepe-Beşiktaş maçı öncesi taraftarlar arasında gerginlik yaşandı. Bazı Beşiktaş taraftarlarının Göztepe taraftarlarına taş attığı görüldü.

Süper Lig 32. haftasında Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu'da oynanacak Göztepe-Beşiktaş maçı öncesi stada gelen bazı Beşiktaş taraftarları, Göztepe taraftarlarına taşlı saldırı yaptı. Maç öncesi otobüsle stada gelen Beşiktaşlılar, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'nda bulunan Göztepelilere taş attı.

Polis ekiplerinin müdahale ettiği olay, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ İHSAN ÇİFTÇİ - 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.