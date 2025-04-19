İzmir'de Beşiktaş ve Göztepe Taraftarları Arasında Gerginlik

İzmir'de Beşiktaş ile Göztepe taraftarı arasında gerginlik kamerada

İZMİR - İzmir'de oynanacak Göztepe-Beşiktaş maçı öncesi taraftarlar arasında gerginlik yaşandı. Bazı Beşiktaş taraftarlarının Göztepe taraftarlarına taş attığı görüldü.

Süper Lig 32. haftasında Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu'da oynanacak Göztepe-Beşiktaş maçı öncesi stada gelen bazı Beşiktaş taraftarları, Göztepe taraftarlarına taşlı saldırı yaptı. Maç öncesi otobüsle stada gelen Beşiktaşlılar, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'nda bulunan Göztepelilere taş attı.

Polis ekiplerinin müdahale ettiği olay, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.