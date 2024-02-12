İzmir'de 44 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında, motor arızası nedeniyle sürüklenen ve içerisinde 44 düzensiz göçmenin bulunduğu lastik bot, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 10 Şubat saat 05.00 sıralarında, Dikili ilçesi açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine harekete geçti. Lastik bot içerisindeki 44 düzensiz göçmen, görevlendirilen Sahil Güvenlik botları tarafından kurtarıldı.

Karaya çıkartılan göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezine sevk edildi. - İZMİR