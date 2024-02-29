İzmir'de 21 düzensiz göçmen kurtarıldı, 19 göçmen yakalandı

İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında, sürüklenen lastik bot içerisinde bulunan 6'sı çocuk 21 düzensiz göçmen kurtarılırken, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 7'si çocuk 19 göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 27 Şubat saat 08.00 sıralarında, Dikili ilçesi açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine harekete geçti. Lastik bot içerisindeki 6'sı çocuk 21 Afgan uyruklu düzensiz göçmen, görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından kurtarıldı.

Ekipler aynı gün saat 16.50'de ise, yine Dikili ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine çalışma başlattı. Görevlendirilen Sahil Güvenlik botları tarafından hareketli lastik bot durdurularak ve içerisindeki isteyen 7'si çocuk 19 Afganistan ve Suriye uyruklu göçmen yakalandı.

Karaya çıkartılan göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından il Göç idaresi Geri Gönderme Merkezine sevk edildi. - İZMİR