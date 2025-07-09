İtalyan kadın futbol sunucularının uygunsuz kıyafetleri tartışma konusu oldu

İtalyan kadın futbol sunucularının uygunsuz kıyafetleri tartışma konusu oldu
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İtalyan kadın futbol sunucuları Eleonora Incardona, Giusy Meloni, Diletta Leotta ve Marialuisa Jacobelli, DAZN'in Kulüpler Dünya Kupası yayınlarında görev alırken, meslektaşları Valentina Maceri tarafından kıyafet seçimleri nedeniyle eleştirildi. Maceri, sunucuların kıyafetlerini profesyonellikten uzak ve tarz ile klas eksikliği taşıyan şekilde buldu.

İtalyan kadın futbol sunucuları arasında kıyafet tartışması yaşandı. Eleonora Incardona, Giusy Meloni, Diletta Leotta ve Marialuisa Jacobelli, DAZN'in Kulüpler Dünya Kupası yayınlarında görev alırken, meslektaşları Valentina Maceri tarafından kıyafet seçimleri nedeniyle eleştirildi.

Maceri, bu dört sunucunun kıyafetlerini "profesyonellikten uzak" ve "tarz ile klas eksikliği" taşıyan şekilde bulduğunu söyledi. Ayrıca, kendi yazdığı "Modern Feminizmin Büyük Hatası" adlı kitabında İtalya'daki kadın muhabirlerin giyim tarzlarının bazen sınırı zorladığını ifade etti.

Maceri, bir röportajda özellikle Eleonora Incardona'nın bahis oranlarını sunarken çok seksi ve bazen müstehcen giyindiğini belirtti. Bu sözler, Incardona'nın son zamanlarda seçtiği kıyafet yüzünden sosyal medyada eleştirilmesiyle gündeme geldi.

Incadorna, Florida'daki PSG-Bayern Münih maçını sunmaya hazırlanırken krem rengi çizgili takım elbisesi ve uyumlu sütyeniyle pozlar verdi. Paylaşımlarına bazı takipçilerinden olumsuz yorumlar geldi; bazıları kıyafetini uygunsuz buldu, bazıları ise iş ortamına yakışmadığını söyledi.

Öte yandan, Diletta Leotta, eski Liverpool kalecisi Loris Karius ile evli. Ancak Leotta, eski meslektaşı Federico Balzaretti'nin eşinden tepki aldı. Balerin Eleonora Abbagnato, Leotta'nın Balzaretti ile aşırı samimi davrandığını ve bu yüzden kıskançlık yaşadığını açıkladı. Abbagnato, Leotta'nın davranışları nedeniyle onu uyardığını ve eşine olan güveninin tam olduğunu söyledi.

Bu olay, spor sunucuları arasında hem kıyafet seçimleri hem de ilişkiler konusunda tartışmalara yol açtı.

Kaynak: Haberler.com / Abdullah Teymur - 3.Sayfa
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