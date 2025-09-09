İstanbul Merkezli Yasadışı Bahis Operasyonu: 93 Şüpheli Yakalandı

İstanbul merkezli 7 ilde yasadışı bahis gruplarının başka kişilere banka hesabı açtırarak para akışını sağlamaya yönelik bahis sitelerine entegre halde panel sistemi kurduğu tespit edilen 93 şüphelinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Esenyurt başta olmak üzere İstanbul'un farklı ilçelerinde faaliyet gösteren yasadışı bahis gruplarının olduğu ve şüpheli şahısların örgütlü biçimde 3. şahıslar adına banka hesapları açtırdıkları, bu hesaplar üzerinden para akışını sağlamaya yönelik bahis sitelerine entegre halde panel sisteminin kurulu olduğu lüks rezidanslarda faaliyet gösteren yasadışı finans evleri tespit edildi. Yapılan çalışmalarda şüphelilerin 5 milyar TL işlem hacminin olduğu da belirlendi. İstanbul merkezli 7 ilde toplam 93 şüphelinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Çalışmalar kapsamında yasadışı bahis sitelerine bağlı panel sisteminin kullanıldığı 5 yasadışı finans evi de belirlendi. - İSTANBUL