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8 ilde bahis ve kara para soruşturması! Milyonlarca liralık mal varlıklarına el kondu

8 ilde bahis ve kara para soruşturması! Milyonlarca liralık mal varlıklarına el kondu
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İstanbul merkezli 8 ilde bahis ve kara para soruşturması düzenlendi. 24 şüphelinin yakalandığı soruşturmada, 2 milyar lirayı aşan para trafiği tespit edildi. Örgüt lideri ve üyelerine ait 13 araç, 3 lüks villa, 3 şirket ve 2 otel ile 7.5 milyon dolarlık hesaba el kondu.

İstanbul merkezli 8 ilde bahis ve kara para soruşturmasında, yurt dışı merkezli bahis sitelerinin dış finans işini yaptıkları, üçüncü kişiler adına banka hesapları açtıkları, paravan şirketler kurarak paraların aklandığı ve paraları yurt dışı merkezli kripto borsalarına göndererek haksız kazanç elde ettikleri tespit edilen 24 şüpheli yakalandı.

HEPSİNE EL KONDU

2 milyar lirayı aşan para trafiğinin saptandığı soruşturmada, örgüt lideri ve üyelerine ait 13 araç, 3 lüks villa, 3 şirket ve şirketlere ait İstanbul ve Aydın illerinde 2 otel olmak üzere 250 milyon TL tutarındaki mal varlıklarına ve örgüt liderinin dijital banka hesabında bulunan 7 milyon 500 bin dolarlık hesaba el konulduğu öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Çağla Taşçı - 3.Sayfa
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